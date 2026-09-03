Economie· 2 min citire

Fermierii disperați cer ajutor și măsuri de urgență de la Comisia Europeană

Fermeriin români cer ajutor

Fermeriin români cer ajutor

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat3 sept. 2026, 07:21
SursăRealitate Plus

Problemele crescătorilor români de animale iau amploare, iar autoritățile române încearcă să găsească, alături de Comisia Europeană, o soluție atât pentru combaterea bolilor la oi și capre, cât și pentru deblocarea pe termen lung a exporturilor. Fermierii sunt disperați și cer măsuri urgente care să le salveze munca de o viață.

Una dintre variantele analizate de specialiști este vaccinarea parțială a efectivelor de animale în sud-estul țării. ANSVSA a prezentat Comisiei Europene un plan care vizează zona Tulcea–Constanța, astfel încât să poată fi protejată ruta de export pe mare către Orientul Mijlociu.

Fermierii spun că, în ultimii ani, câștigurile au scăzut considerabil, iar munca lor este tot mai greu de susținut. Mulți afirmă că nu își mai pot vinde animalele, ceea ce îi împinge spre faliment și le pune în pericol traiul de zi cu zi.

Însă există și o mare piedică ce ține de legislația europeană privind vaccinarea. În forma actuală, regulamentele pot limita exporturile dintr-un stat membru în care se aplică vaccinarea, atât în ceea ce privește animalele vii, cât și anumite produse de origine animală. Din acest motiv, autoritățile române nu vor să înceapă o campanie de vaccinare înainte de a avea garanții clare că această decizie nu va bloca România ani de zile pe piețele externe.

Nemulțumirea fermierilor este alimentată și de lipsa unor măsuri clare din partea celor aflați la conducere. Ei acuză că situația durează de o viață și că exporturile către state precum Iordania și Egipt rămân blocate, ceea ce le afectează grav veniturile.

Problemele nu se opresc însă la vaccinare. Potrivit autorităților, există diferențe între efectivele raportate în funcție de instituția sau procedura prin care sunt numărate animalele, situație care afectează credibilitatea României în discuțiile cu Bruxelles-ul.

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