O nouă avarie lovește Termocentrala Turceni! Grupul 5 nu a mai putut fi repornit după ce tehnicienii au descoperit o nouă defecțiune. Este vorba despre o scurgere la un recipient, iar operațiunile au fost oprite controlat pentru a evita apariția unor probleme suplimentare.
Echipele tehnice urmează să remedieze defecțiunea, iar repornirea grupului va putea fi reluată abia după finalizarea intervențiilor și verificarea instalațiilor. Noua avarie pune din nou presiune pe Termocentrala Turceni, una dintre unitățile importante de producție de energie pe bază de cărbune din România.
Sindicatele acuză autoritățile că vor să închidă complet termocentrala Turceni
Incertitudinea crește în rândul angajaților de la Turceni. Chiar dacă termocentrala a fost repusă în funcțiune din cauza crizei de energie electrică, pe fondul secetei extreme, sindicaliștii se tem că unitatea va fi închisă complet imediat ce debitul Dunării va permite repornirea Centralei de la Cernavodă.
Liderii de sindicat critică autoritățile pentru faptul că nu au ales repunerea în funcțiune a grupului 4, considerat modernizat și mai performant, preferând în schimb utilizarea grupului 5, care are probleme de funcționare din cauza stării tehnice precare.
În aceste condiții, sindicaliștii susțin că se urmărește, de fapt, închiderea completă a termocentralei, acesta fiind motivul pentru care nu a fost solicitată emiterea unei noi licențe de funcționare pentru grupul 4, astfel încât acesta să poată fi folosit din nou pentru producția de energie, potrivit Gorj TV.
România a amânat închiderea grupului energetic Turceni 5, deși termenul asumat prin PNRR era fixat pentru 31 august. Autoritățile consideră că, în actualul context energetic, menținerea unității în producție poate aduce mai multă valoare decât eventualele penalități impuse pentru nerespectarea angajamentului.
Grupul de la Turceni are o capacitate de 330 de megawați și a fost repornit, alături de Rovinari 4, pentru a susține producția de energie după deficitul creat de închiderea celor două reactoare nucleare.