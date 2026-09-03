Advertising
Politica· 1 min citire
Trump este pregătit să lovească din nou Iranul „în orice moment”. Teheranul jură să „distrugă” Statele Unite
Trump vs Kameney
Publicat3 sept. 2026, 07:05
SursăRealitatea.net
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează, pe fondul atacurilor reciproce dintre cele două părți. Președintele Donald Trump s-a declarat pregătit să lovească din nou Iranul «în orice moment», iar Teheranul a răspuns cu un atac de amploare în Orientul Mijlociu și a promis că va «zdrobi» inamicul american.
Citește și
- 08:56Marți vor fi vizionate înregistrările întâlnirii Bolojan–șefa CCR. Presa va fi prezentă în comisia de anchetă
- 08:03Trump, avertisment extrem despre Iran: „Ar fi atacat orașe din SUA dacă avea arma nucleară. Jumătate din lume ar fi fost distrusă”
- 22:12Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „România nu poate fi pedepsită la Bruxelles pentru reglările de conturi ale PNL, USR și UDMR”
- 20:21Putin respinge acuzațiile Germaniei după incidentul de la Leipzig: „Unde sunt dovezile?”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News