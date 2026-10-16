Inflația din România a atins 6,5% în septembrie, cea mai mare rată din Uniunea Europeană

România înregistrează cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană în septembrie 2026, cu 6,5%, conform datelor Eurostat. Media UE a urcat la 3,8%, iar Banca Națională a României anticipează o încetinire până la sfârșitul anului.
Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) a publicat vineri, 16 octombrie 2026, datele privind inflația din luna septembrie. România se află pe primul loc în blocul european cu o rată anuală de 6,5%, urmată de Lituania (6,1%) și Bulgaria (5,6%).
La nivel agregat, rata anuală a inflației în zona euro și în UE a crescut la 3,8% în septembrie, față de 3,2% în august. În schimb, Suedia, Ungaria și Danemarca au înregistrat cele mai scăzute rate, între 1% și 2,1%.
Datele INS și revizuirea prognozei BNR
Institutul Național de Statistică (INS) a raportat anterior o rată anuală a inflației de 6,61% pentru septembrie 2026, în creștere față de 6,17% din august. Scumpirile au fost conduse de servicii, care s-au majorat cu 11,12%, urmate de mărfurile nealimentare (7,06%) și cele alimentare (3%).
Potrivit datelor armonizate (IAPC), rata anuală a inflației în România este de 6,5%, iar rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni față de perioada precedentă s-a situat la 8,4%.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în august prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, urcând-o de la 5,5% la 6,1%. Instituția estimează că rata va coborî la 3,4% la sfârșitul lui 2027, o valoare revizuită în sus față de prognoza anterioară de 2,9%, a precizat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.