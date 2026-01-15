Proteste ale fermierilor în toată țara. Oamenii au ieșit în stradă cu utilajele, nemulțumiți de măsurile guvernlui Bolojan și acordul Mercosur - VIDEO
Fermierii din mai multe zone ale țării au ieșit astăzi pe străzi, într‑un val de proteste declanșat de nemulțumirile față de măsurile anunțate de Ilie Bolojan, dar și de îngrijorările tot mai mari legate de semnarea acordului Mercosur. În județele Clu sau Neamț, zeci de fermieri au ieșit în marș cu utilajele.
Un convoi impresionant de tractoare a fost surprins joi după-amiază la intrarea în Cluj.
Potrivit martorilor, vehiculele agricole se deplasează înspre Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, iar ulterior ar urma să se întoarcă spre punctul de pornire sau spre o zonă de regrupare.Sunt proteste și în județul Neamț.
Zeci de fermieri din zona Ciohorăni, Moțca, Miroslovești, Cristești și Târgu Neamț au participat la un protest spontan, în semn de nemulțumire față de acordul „Mercosur” semnat la Bruxelles.
