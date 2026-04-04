România, aproape de OCDE și de euro: experții avertizează asupra unui șoc pentru consumatori

Sursă: realitatea.net

Guvernatorul Băncii Naționale a României Mugur Isărescu a transmis că România este la un pas de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), iar următorul obiectiv strategic al țării va fi adoptarea monedei euro. Acest lucru, spun experții, poate crea un șoc asupra poporului. Aceștia au adăugat că putem avea soarta Bulgariei, care, după ce a aderat la moneda euro, aproape a dublat prețurile produselor de bază.

„Bucureștiul poate să intre în zona euro și mâine, dacă ar fi așa, dacă ar putea să-l decupăm, să-l scoatem, dar țara e mai mare și vor să intre, sau vor trebui să intre, că nu? Și cei de la 100 de km de București sau mai departe unde mai este încă sărăcie” , a declarat Isărescu.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis că, după ce România va termina procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, următorul proiect major al țării va fi adoptarea monedei euro. Acesta a subliniat faptul că îndeplinirea criteriilor nominale pentru adoptarea euro trebuie să se facă în mod sustenabil, iar înainte de toate trebuie echilibrată economia țării.

„Atunci, terminat OECD-ul, echilibrată economia, ieșirea din... să nu-i numesc coșmar, dar în orice caz dificultate, un impas, și anume deficitul fiscal major. E greu de corectat când ai asemenea lucruri și mai ales când societatea are aspirații de mai bine”, a mai spus guvernatorul BNR.

În paralel, avertizează experții, România poate avea aceeași soartă cu cea a Bulgariei. În urma adoptării monedei euro, prețul pâinii, de exemplu, aproape s-au dublat în doar 48 de ore. Iar haosul s-a instalat atât în rândul comercianților, care nu s-au pregătit pentru schimbare, cât și în rândul clienților care au vrut să plătească în moneda europeană și s-au trezit că trebuie să achite fie în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.



