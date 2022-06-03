Valer Blidar: „Noi facem reforme din 90 și mergem din rău în mai rău. Avem un stat imens, un mastodont”

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Omul de afaceri Valer Blidar, proprietar și director general Astra Vagoane Arad, a vorbit despre cheltuielile mult prea mari pe care le face statul cu bugetarii, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu. Valer Blidar a explicat și ce va însemna pentru economia României și nivelul de trai dacă va fi aplicată impozitarea progresivă și nu se va rămâne la cota unică.