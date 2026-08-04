INHGA: Debitul Dunării va scădea la 1.400 mc/s şi rămâne mult sub media multianuală a lunii august

Publicat 4 aug. 2026, 14:44 Sursă realitatea.net

Debitul Dunării, la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş), va fi în scădere uşoară, marţi, până la valoarea de 1.400 mc/s, apoi staţionar până la începutul săptămânii viitoare, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s, relevă prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

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