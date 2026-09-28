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AUR vrea la guvernare și negociază cu toate partidele. Mesajul lui George Simion

George Simion

George Simion

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Iasi ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 19:39

Liderul AUR spune că partidul vrea să participe la guvernare și să contribuie la formarea unei majorități parlamentare.

George Simion anunță că AUR începe negocieri cu toate partidele pentru formarea unui nou Guvern, după ce formațiunea a decis să nu voteze Cabinetul Mureșan.

AUR își formează echipa de negociere

George Simion a anunțat că AUR a desemnat o echipă care va discuta cu toate formațiunile politice în următoarele zile. El a precizat că partidul nu va participa la audierile și votul pentru Guvernul Mureșan și nici nu va susține următoarea propunere de premier.

„Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis liderul AUR.

Simion invocă și varianta alegerilor

Liderul AUR susține că formațiunea trebuie să facă parte din viitoarea guvernare. În cazul în care nu se formează o majoritate, Simion spune că ar trebui analizată și organizarea alegerilor anticipate.

El a mai afirmat că, dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri în condițiile pe care AUR le consideră prevăzute de Constituție, partidul ar putea discuta inclusiv despre suspendarea șefului statului.

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