Advertising
Politica· 2 min citire
Bolojan, la zece zile de un record istoric: poate deveni cel mai longeviv premier interimar
Ilie Bolojan
Publicat6 iul. 2026, 15:10
Sursărealitatea.net
Guvernul demis Ilie Bolojan se apropie de un nou record postdecembrist. Executivul a intrat, luni, 6 iulie, în cea de-a 63-a zi calendaristică de funcționare cu atribuții limitate, iar dacă blocajul politic continuă, premierul demis îl va depăși pe Emil Boc la capitolul cel mai lung interimat guvernamental din istoria recentă a României.
Citește și
- 17:51Moment exploziv înaintea summitului NATO! Trump o ironizează pe Giorgia Meloni într-o postare virală
- 15:19Hamas anunță dizolvarea organului de conducere din Gaza, după aproape 20 de ani la putere
- 15:13Lovitură pentru Ilie Bolojan! Instanța i-a anulat una dintre cele mai controversate decizii
- 13:29Dragoș Coman (deputat AUR): „Cea mai mare povară fiscală din Uniunea Europeană este pusă pe angajații din România”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News