Călin Georgescu: „Sunt forțe în Europa care vor să mă elimine fizic”

„Sunt forțe în Europa care vor să ma elimine fizic”, este anunțul îngrijorător făcut de Călin Georgescu. Acesta este de părere că patriotismul deranjează nu doar sistemul din România, ci și pe cel internațional. Totodată, candidatul interzis a vorbit și despre explozia prețurilor la pompă în urma războiului din Orientului Mijlociu.

Călin Georgescu: Dețin informații credibile că sunt forțe în Europa de Vest care vor să acționeze spre eliminarea mea fizică. Și atunci, eu le transmit următorul mesaj:

Robert Turcescu: Păi stați că eram la Trump...

Călin Georgescu: Nu, eu vă spun de situația internațională. Pentru că sunt atât de disperați încât sunt capabili să facă așa ceva. Și eu le spun așa: puteți elimina un corp, puteți elimina o persoană, dar nu puteți elimina o mișcare pentru libertate, nu puteți elimina o stare de spirit și nu puteți elimina o credință milenară a compatrioților mei și a acestei țări binecuvântate de Dumnezeu.

Situația internațională astăzi, în Europa, este una foarte critică. Disperarea este atât de mare încât nu mai știu ce să facă.

Robert Turcescu: Pare că și Donald Trump s-a încurcat un pic cu Iranul...

Călin Georgescu: Încă o dată vă spun: pe noi ne interesează ce facem noi, este esențial asta.

Robert Turcescu: Totuși ați dat dumneavoastră o perspectivă de diplomat asupra acestei chestiuni legate de Iran, spre exemplu. A fost o greșeală...

Călin Georgescu: Și eu aștept de la dumneavoastră ca români, și pentru toți jurnaliștii, să ne preocupe țara noastră, nu să ne preocupe ce se întâmplă în rest. Nu este treaba noastră.

Robert Turcescu: Păi prețul la pompă, 10 lei, domnule Georgescu, vine și din criza iraniană.

Călin Georgescu: Domnul Turcescu, știți ce a fost anul 1857? Prima țară din lume care a avut producție de petrol. Știți cine a fost? România. Păi, este foarte important de cunoscut cine a avut prima rafinărie și prima sondă: România, la Ploiești.

Cine a avut în anul 1904 maeștri sondori la Câmpina? Deci dacă noi am făcut acest lucru, am avut...

Robert Turcescu: În 2026 avem 10 lei litrul de carburant la pompă, domnule Turcescu...

Călin Georgescu: Pentru că am vândut și am dat resursele. Despre asta este vorba.