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Comisia Europeană cere clarificări României privind ”amendamentul Fritz”. Ce se întâmplă cu cele 770 de milioane de euro din PNRR

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat2 sept. 2026, 18:34
SursăRealitatea PLUS

Comisia Europeană a solicitat autorităților române clarificări cu privire la noua lege a integrității și, în special, la „amendament Fritz”, adoptat cu voturile PSD și AUR. Bruxelles-ul vrea să afle cum poate produce efecte retroactive prevederea și dacă aceasta respectă angajamentele asumate de România prin PNRR.

Comisia Europeană cere clarificări României privind ”amendamentul Fritz”

Potrivit Realitatea PLUS, Comisia Europeană a transmis oficial României o solicitare de clarificări detaliate privind noua Lege a integrității, intrată recent în vigoare.

Un punct central al solicitării îl reprezintă „amendamentul Fritz”, prevedere care a fost susținută în Parlament de PSD și AUR.

Comisia Europeană vrea să afle cum poate fi legea retroactivă

Una dintre principalele întrebări transmise autorităților române este legată de aplicarea retroactivă a legii. Oficialii europeni vor să înțeleagă în ce condiții prevederile adoptate pot produce efecte asupra unor situații sau fapte anterioare intrării în vigoare a actului normativ.

Clarificările sunt importante deoarece legislația privind integritatea se află în legătură directă cu angajamentele asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

România are la dispoziție aproximativ 30 de zile

Autoritățile române trebuie să răspundă solicitării Comisiei Europene în termen de aproximativ 30 de zile. Abia după analizarea răspunsului transmis de București, Comisia va putea decide dacă sunt îndeplinite condițiile asumate de România.

Miza este una financiară importantă, deoarece este pusă în discuție plata unei tranșe de peste 700 de milioane de euro din PNRR, în contextul în care respectarea jaloanelor privind reforma și integritatea reprezintă o condiție pentru accesarea acestor fonduri.

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