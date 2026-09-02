Avionul spion NATO plecat din România a ajuns din lângă Kaliningrad. Misiunea care ține Moscova cu ochii pe cer

Un avion de recunoaștere NATO Bombardier Artemis II, care are baza permanentă pe un aerodrom din Constanța, efectuează pentru a doua zi consecutiv zboruri deasupra regiunii Mării Baltice. Aeronava operează inclusiv în apropierea regiunii Kaliningrad și utilizează spațiul aerian al Poloniei și Lituaniei, precum și sectoare de deasupra apelor neutre din Marea Baltică.
Informația a fost transmisă de o sursă din cadrul serviciilor de control al traficului aerian ale Uniunii Europene pentru agenția rusă TASS.
Artemis II survolează din nou zona Kaliningrad
Potrivit sursei citate de TASS, aeronava de recunoaștere a fost observată miercuri în regiunea Mării Baltice pentru a doua zi la rând.
„O aeronavă de recunoaștere Bombardier Artemis II a fost observată în regiunea Mării Baltice pentru a doua zi consecutiv. Astăzi, aceasta zboară în jurul regiunii Kaliningrad, folosind spațiul aerian polonez și lituanian, precum și sectoare deasupra apelor neutre din Baltică”, a declarat sursa agenției.
Zborul se desfășoară la aproximativ 11 kilometri altitudine, iar aeronava utilizează coridoare de zbor desemnate aviației civile.
Aeronava de recunoaștere își are baza în România
Bombardier Artemis II a ajuns în regiunea Mării Baltice după ce a decolat de pe un aerodrom din Constanța, România. Potrivit informațiilor furnizate de sursa TASS, acesta este locul în care aeronava are baza permanentă.
În ziua precedentă, avionul efectuase zboruri deasupra Lituaniei, Letoniei și Estoniei, după care și-a continuat deplasarea până în apropierea coastei Golfului Finlandei.
În timpul acestor operațiuni, aeronava nu s-a apropiat de frontierele Rusiei sau Belarusului.
„Nu s-a apropiat de granițele Rusiei și Belarusului la momentul respectiv”.
Avionul a fost observat și în Marea Neagră
Prezența Bombardierului Artemis II nu se limitează la zona Mării Baltice. Potrivit aceleiași surse, aeronava a fost observată în mod repetat, în vara anterioară, atât în Marea Baltică, cât și deasupra apelor neutre ale Mării Negre.
În cazul zborurilor desfășurate deasupra Mării Negre, aeronava obișnuia să opereze în partea sudică a regiunii, efectuând deplasări de la vest la est și apoi în sens invers.
În luna iulie, aeronava de recunoaștere cu baza în România a stabilit și un record, după ce a petrecut nouă ore deasupra zonei.
Mai multe aeronave NATO au survolat Marea Neagră
În lunile iulie și august, mai multe avioane de recunoaștere aparținând NATO au efectuat zboruri deasupra Mării Negre, în apropierea României.
Aceste misiuni se desfășoară în contextul operațiunilor de supraveghere aeriană și de colectare a informațiilor în zonele din vecinătatea spațiului NATO.
Bombardier ARTEMIS II este o platformă specializată de informații electronice, concepută pentru colectarea și procesarea informațiilor secrete.
Aeronave de acest tip efectuează periodic zboruri în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre, inclusiv în apropierea Rusiei, pentru a contribui la protejarea spațiului aerian al Uniunii Europene și al NATO.