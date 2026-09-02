Momentul în care un elicopter rusesc plin cu propagandiști se prăbușește pe un drum aglomerat. Șoferii au scăpat ca prin urechile acului VIDEO

Publicat 2 sept. 2026, 16:14 Sursă nexta

Un elicopter Mi-8 care transporta jurnaliști și membri ai comisiei electorale a ajuns într-un șanț de lângă un drum circulat din Sahalin, după ce aeronava a pierdut brusc altitudine în timp ce se apropia de un aerodrom. Aparatul de zbor a aterizat forțat și s-a răsturnat pe o parte, iar incidentul s-a produs într-o zonă în care circulau mașini.

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