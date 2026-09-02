Politica· 1 min citire

Vladimir Putin, dificultăți de vorbire în timp ce enumeră zonele ocupate

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat2 sept. 2026, 19:49
SursăRealitatea.Net

Liderul de la Kremlin a avut probleme în timp ce prezenta bilanțul așa numitei „operațiuni militare speciale”.

Vladimir Putin, probleme la prezentarea „victoriilor” din Ucraina

Putin s-a încurcat în pronunțarea numelor teritoriilor despre care susține că au fost capturate de armata rusă.

„Pe malul lacului de acumulare Krasnooskol, în zona satului Piski, Peski-Radkovskie.”

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