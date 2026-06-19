Denise Rifai a ajuns la DNA. Audieri maraton în dosarele lui Ciucu - VIDEO

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 18:53

Denise Rifai a ajuns în urmă cu scurt timp la sediul DNA. Jurnalista este cercetată în dosarul în care este vizat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

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