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Politica· 1 min citire
Grindeanu: PSD nu susține un guvern tehnocrat. „Trebuie să facem o majoritate transparentă”
Foto/Arhivă
Publicat11 sept. 2026, 14:38
SursăRealitatea.Net
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că social-democrații nu susțin scenariul unui guvern tehnocrat și pledează pentru formarea unei majorități parlamentare transparente.
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