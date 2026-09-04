Urmărire ca în filme pe străzile din Iași. Șoferul teribilist a fost oprit doar de benzile cu țepi

Un tânăr de 18 ani a fost urmărit de polițiști după ce a ignorat semnalele de oprire în municipiul Iași. Mașina a fost oprită în Podu Iloaiei cu ajutorul unui benzilor speciale cu țepi.
Urmărirea a început pe o stradă din Iași
Un tânăr de 18 ani a ajuns în atenția polițiștilor după ce a fost surprins la volanul unui autoturism care circula noaptea pe strada Silvestru din municipiul Iași. Mașina se deplasa dinspre bulevardul Nicolae Iorga către strada Canta, iar polițiștii au observat că nu avea aprinse luminile de întâlnire.
Un alt aspect constatat de agenți a fost lipsa plăcuței cu numărul de înmatriculare de pe bara din față a autoturismului.
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Iași au efectuat semnalele regulamentare pentru ca șoferul să oprească. Acesta nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea.
Polițiștii au alertat alte echipaje
Autoturismul a părăsit municipiul Iași și a intrat pe DE 583, în direcția localității Lețcani. Pentru oprirea mașinii au fost alertate mai multe echipaje de poliție.
Intervenția s-a încheiat pe raza orașului Podu Iloaiei, unde un echipaj a folosit un dispozitiv de oprire forțată de tip spike-strip. Dispozitivul a avariat roțile autoturismului, iar mașina a fost oprită.
La fața locului, polițiștii au identificat șoferul, un tânăr de 18 ani, precum și doi pasageri, în vârstă de 19 și 21 de ani. Toți au fost imobilizați, iar polițiștii au efectuat controlul corporal al acestora.
Șoferul a fost verificat cu aparatele pentru alcool și droguri
Tânărul aflat la volan a fost testat cu aparatul alcooltest, dar și cu dispozitivul DrugTest. Ambele rezultate au fost negative.
Verificările efectuate ulterior au scos la iveală și alte nereguli legate de autoturism. Mașina nu avea inspecția tehnică periodică valabilă și nu era asigurată RCA.
Permisul, suspendat pentru 120 de zile
Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în baza OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.
Permisul de conducere al tânărului de 18 ani a fost reținut în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.
Polițiștii au retras și certificatul de înmatriculare al autoturismului, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.
Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în urma verificărilor a fost de 12.380 de lei.