Lazarus: „Când am susținut-o pe Anca Alexandrescu a început Jihadul. Era disperare mare!”

Europarlamentarul Luis Lazarus a rupt tăcerea în exclusivitate la REALITATEA PLUS. Invitat la emisiunea 100 la sută, realizată de Laurențiu Botin, Luis Lazarus a vorbit despre atacurile orchestrate la ordin împotriva întregii mișcări suveraniste. Liderul Partidului Dreptate și Frăție a spus că sistemul a fost deranjat de adevărul spus de Anca Alexandrescu, dar și de Călin Georgescu.

„A fost un deranj mare iarăși în sistem, că primeam telefoane de la diverși care îmi sugerau lucruri: că mai las-o pe asta cu Georgescu, că nu știu ce, că nu e bine, și vezi acolo cu aparițiile astea că ai limba cam ascuțită, băi Lazarus, nu știu ce. Băi, deci vasăzică în țara asta, dacă vrei să candidezi, că aici voiam să ajung, deci eu de când sunt atacat? Din momentul în care am decis să candidez. Georgescu de când e atacat? Din momentul în care a câștigat turul întâi și era practic omul care urma să câștige Președinția României. Deci de atunci, în continuu, și eu și Georgescu suntem atacați pe diverse canale.

Luis Lazarus rupe tăcerea: „Sunt singurul europarlamentar atacat de RTV”

Toți au avut o atitudine ok cu el, onestă, care era de bun simț, și deodată când l-au văzut aici în emisiune, la Anca, de atunci au început să-l atace. Păi care-i supărarea? Că n-a venit la voi? Serios? Deci asta-i supărarea. Bun. Eu pun întrebări retorice, dar ajungem la răspuns în final. Când au mai aflat că am făcut și un partid, erau acolo zeci de oameni care reprezentau numai consiliul de conducere și, bineînțeles, o mai susținea și pe Anca, a început și iadul. A urmat al treilea atac pe perioada campaniei electorale la București, că de ce o susțin pe Anca.

Cu alte cuvinte, dacă s-ar face mâine un sondaj corect, partidul Dreptate și Frăție ar avea cel puțin 3-4%. Acuma, întrebarea: de ce mă atacă ei pe mine, eu fiind europarlamentar, și nu atacă alți europarlamentari? Te-ai gândit la treaba asta? Deci România TV, cel puțin din câte știu eu, nu a atacat niciodată vreun europarlamentar. Eu sunt singurul care e atacat sistematic”, a declarat Lazarus.