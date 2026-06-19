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Politica· 1 min citire
PNL a votat pentru convocarea Congresului extraordinar. Decizie importantă în ședința Consiliului Național
PNL
Publicat19 iun. 2026, 19:35
Sursărealitatea.net
Partidul Național Liberal a decis convocarea unui Congres Extraordinar, care va avea loc duminică, în urma votului exprimat în cadrul Consiliului Național desfășurat online. Aproximativ 800 de membri ai formațiunii au participat la ședința începută la ora 17:00, iar rezultatul votului a confirmat susținerea majoritară pentru organizarea reuniunii politice.
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