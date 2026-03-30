Război în Orientul Mijociu, ziua 30. Aeroportul Internaţional din Kuweit, ţinta unor atacuri cu drone

Sursă: realitatea.net

Tensiunile din Orientul Mijlociu nu dau semne de dezescaladare, dimpotrivă, continuă să se amplifice pe fondul amenințărilor și atacurilor tot mai frecvente.

Armata din Kuweit a anunțat, duminică, faptul că respinge amenințările „ostile cu rachete și drone”, după ce Aeroportul Internaţional fost ţinta unor atacuri cu drone. Între timp, războiul a intrat în ziua cu numărul 30.

UPDATE 23:00 - Ministerul Energiei din Iran afirmă că atacurile asupra „infrastructurii electrice” din unele zone ale capitalei Teheran, din provincia Teheran și din provincia Alborz, au dus la întreruperi de curent, relatează presa iraniană, potrivit BBC. Mostafa Rajabi Mashhadi, adjunct al ministrului Energiei, a declarat la televiziunea de stat că „schije au lovit unul dintre stâlpii de electricitate de la intrarea în orașul Karaj”. Karaj se află la nord-vest de Teheran, în provincia Alborz. Anterior a fost raportată fluctuația alimentării cu energie electrică în oraș. Mashhadi a mai spus că „estul Teheranului a pierdut una dintre stațiile de transformare a energiei electrice din cauza atacurilor din această seară”, adăugând că populația „nu ar trebui să se îngrijoreze”. Ministerul a precizat că se depun eforturi pentru remedierea situației.

Presa de stat din Iran anunță un nou mesaj de la Mojtaba Khamenei

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi „mulțumit poporului irakian pentru sprijinul lor” în războiul cu SUA și Israel, a relatat duminică presa de stat iraniană, fără a preciza cum a fost transmis mesajul, potrivit The Guardian.

UPDATE 18:00 - SUA trimit încă 3.500 de soldați în Orient

3.500 de soldați americani au sosit în Orientul Mijlociu pentru a consolida prezența militară masivă a Statelor Unite. Vorbim despre un grup de luptă amfibiu - USS Tripoli - format din marinari și pușcași marini precum și tehnică militară capabilă de intervenții pe apă și pe uscat.

Primele imagini cu soldații au fost publicate pe contul de X al Comandamentului Central al armatei americane. Suplimentarea efectivelor vine în condițiile în care publicația The Washington Post scrie azi că Pentagonul lucrează la un plan pentru operațiuni terestre în Iran, operațiuni care ar putea dura câteva săptămâni. Aceste incursiuni la sol ar putea viza insula Kharg, punctul strategic al exportului de petrol din Iran, precum și obiective din preajma Strâmtorii Ormuz. Jurnaliștii menționează că nu se ia în calcul o invazie pe scară largă și că președintele Donald Trump nu și-a dat încă acordul pentru astfel de raiduri.

Teheranul îi transmite lui Donald Trump că soldații americani ajunși în Golf vor ajunge hrană pentru rechini, dacă pornesc o ofensivă terestră.

UPDATE - Rebelii houthi din Yemen au lansat o rachetă spre Israel

O nouă rachetă a fost lansată din Yemen spre Israel, a anunțat duminică armata israeliană, adăugând că sistemele sale de apărare aeriană ”lucrează pentru a intercepta amenințarea”, relatează AFP.

Armata israeliană ”a detectat lansarea unei rachete din Yemen spre teritoriul israelian. Sistemele de apărare aeriană sunt mobilizate pentru a intercepta amenințarea. Publicul este sfătuit să urmeze instrucțiunile de securitate emise de Comandamentul Frontului Intern”, a declarat acesta.

UPDATE - Israelul a încheiat un nou val de atacuri aeriene asupra Teheranului și a altor localități din Iran

Avioane de vânătoare israeliene au încheiat duminică un nou val de atacuri aeriene asupra Teheranului și a altor zone din Iran, informează EFE.

”Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au încheiat recent un alt val de atacuri aeriene împotriva infrastructurii regimului terorist iranian din Teheran și din alte zone ale Iranului”, se arată într-un comunicat militar care nu oferă detalii suplimentare.

UPDATE - Arabia Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Bahrain spun că au interceptat atacuri din partea Iranului

Guvernele din Kuweit, Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrain și Arabia Saudită au raportat duminică că au interceptat o serie de atacuri cu rachete și drone provenite din Iran, după ce sâmbătă două persoane au fost rănite ușor într-un atac iranian asupra unei fabrici de aluminiu din Bahrain, informează EFE.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că în ultimele ore a ”interceptat și distrus o duzină de drone” lansate împotriva teritoriului său.