Scandal politic la Iași după ruptura dintre PNL și PSD. Se cere demisia ambilor viceprimari

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 14:10

Organizația PSD Iași a propusduminică, 15 noiembrie 2026, ca ambii viceprimari ai municipiului, de la PSD și PNL, să își dea demisia și să fie reconfirmați prin vot în Consiliul Local.

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