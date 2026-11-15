Politica· 2 min citire

Scandal politic la Iași după ruptura dintre PNL și PSD. Se cere demisia ambilor viceprimari

PNL/PSD

PNL/PSD

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Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 14:10

Organizația PSD Iași a propusduminică, 15 noiembrie 2026, ca ambii viceprimari ai municipiului, de la PSD și PNL, să își dea demisia și să fie reconfirmați prin vot în Consiliul Local.

Propunerea vine în contextul deciziei luate sâmbătă, 14 noiembrie, de Biroul Politic Județean al PNL Iași de a înceta „definitiv” colaborarea politică cu PSD la nivelul municipiului și de a iniția procedurile pentru revocarea viceprimarului PSD, Roxana Necula.

Social-democrații susțin că liberalii au luat act de această decizie, dar consideră că demersul este demagogic dacă PNL nu este dispus să renunțe la guvernarea locală. Potrivit PSD Iași, viceprimarul PNL a fost investit cu voturile consilierilor social-democrați.

PNL nu trebuie să uite că viceprimarul PNL nu ar fi fost învestit viceprimar fără voturile consilierilor social-democrați. Dacă PNL intenționează cu adevărat să rupă coaliția locală, urmând modelul aplicat la nivelul administrației centrale, atunci liberalii trebuie să fie dispuși să renunțe la guvernarea locală. Altfel, demersul lor rămâne unul pur demagogic.

În acest context, cu toată deschiderea și răspunderea politică, PSD Iași propune ca ambele formațiuni să solicite din partea Consiliului Local un nou vot de încredere pentru viceprimari. Viceprimarul PNL să demisioneze, în tandem cu viceprimarul social-democrat, urmând ca fiecare să fie (sau nu) reconfirmat prin vot.

a transmis PSD Iași într-un comunicat PSD Iași

Bogdan Crucianu, liderul grupului de consilieri PSD din Consiliul Local, a subliniat că PSD a intrat în guvernarea locală doar după ce PNL nu a reușit să formeze o majoritate cu USR. El a precizat că social-democrații au invitat public, în repetate rânduri, PNL și USR să preia conducerea administrației locale, dar au primit un refuz.

Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a adăugat că, dacă PNL declară o ruptură definitivă, această decizie ar trebui aplicată în toate localitățile județului, inclusiv acolo unde primarii liberali beneficiază de sprijinul consilierilor PSD. El a afirmat că partidul va rămâne alături de ieșeni până în 2028, indiferent de statutul politic.

Alexandru Muraru, liderul filialei județene PNL Iași, a justificat decizia de rupere prin necesitatea de a construi o alternativă la PSD la nivel național. Potrivit liberalilor, implementarea deciziei se va face prin depunerea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al municipiului Iași.

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