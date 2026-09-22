Schimbare de poziție în negocierile pentru Guvern: AUR nu mai exclude discuțiile cu PSD

AUR nu mai exclude discuțiile cu PSD pentru formarea unei eventuale majorități parlamentare și a unui nou Guvern.
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți că formațiunea este dispusă să se întâlnească cu social-democrații, dacă Sorin Grindeanu lansează o invitație oficială. Peiu a precizat însă că, în acest moment, nu există negocieri între cele două partide.
AUR așteaptă invitația PSD
Petrișor Peiu a transmis că AUR este dispus să discute cu PSD despre o posibilă majoritate, însă negocierile ar trebui să aibă loc înaintea consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni.
„Majoritățile se fac înainte de consultări”, a transmis liderul senatorilor AUR, care i-a cerut lui Sorin Grindeanu să facă primul pas dacă dorește o discuție.
Poziția vine după ce liderul PSD a declarat că nu exclude posibilitatea unui Guvern PSD-AUR până în 2028. Grindeanu a precizat că un astfel de scenariu ar depinde de schimbarea poziției AUR și de disponibilitatea formațiunii de a intra la guvernare.
Nu există încă o negociere PSD-AUR
Petrișor Peiu a subliniat că, în prezent, cele două partide nu negociază formarea unui Executiv. El a vorbit însă despre posibilitatea unei întâlniri dacă PSD transmite o invitație oficială.
La rândul său, vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat că social-democrații nu au în acest moment un plan pentru o guvernare împreună cu AUR.
PSD și AUR nu au singure 233 de voturi
O eventuală înțelegere între PSD și AUR nu ar asigura, în forma actuală, majoritatea necesară pentru învestirea unui Guvern. Cele două formațiuni nu ajung împreună la cele 233 de voturi necesare în Parlament, astfel că ar fi nevoie de sprijin suplimentar.
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că, indiferent de scenariul discutat de partide, trebuie urmărit mai întâi rezultatul procedurii pentru Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Șeful statului a precizat că există și alte variante politice dacă această nominalizare nu va obține votul Parlamentului.
Negocierile politice continuă în contextul în care PSD a anunțat că nu susține actuala formulă guvernamentală, iar AUR își nuanțează poziția privind o eventuală colaborare cu social-democrații.