Trump amenință să bombardeze Omanul, aliat al SUA, dacă „se pune în calea” acordului cu Iranul

Un reporter Fox News a afirmat că președintele american a formulat amenințarea într-un interviu telefonic, folosind o expresie vulgară.
Președintele Donald Trump a amenințat că va bombarda Omanul, țară aliată a Statelor Unite, dacă acesta „se pune în calea” negocierilor purtate de administrația sa cu Iranul, relatează Fox News.
BBC relatează că SUA și Omanul negociază separat cu autoritățile de la Teheran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o cale maritimă esențială pentru economia mondială.
Ruta este în mare parte închisă de aproape șase luni, pe fondul războiului.
Un reporter Fox News a afirmat că președintele american a formulat amenințarea într-un interviu telefonic, folosind o expresie vulgară.
Anterior, oficialii iranieni anunțaseră că sunt aproape de finalizarea unui acord cu Omanul. În același timp, viitorul negocierilor dintre Statele Unite și Iran rămâne incert, deoarece memorandumul de înțelegere încheiat pentru 60 de zile între cele două părți se apropie de expirare.
Întrebat luni, în Biroul Oval, de un jurnalist BBC dacă dorește prelungirea memorandumului, Trump a răspuns: „Nu”.
După ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul în februarie, Teheranul a blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod obișnuit aproximativ o cincime din cantitatea mondială de petrol și gaze naturale lichefiate. Redeschiderea căii maritime a devenit unul dintre principalele subiecte ale negocierilor.
Omanul se află pe partea sudică a strâmtorii și susține că este o țară neutră în acest conflict. Statul a fost însă vizat de mai multe atacuri iraniene și joacă acum un rol important în negocierile cu Teheranul pentru redeschiderea rutei maritime.
Washingtonul a desfășurat propriile demersuri pentru reluarea circulației. Reporterul Fox Trey Yingst l-a citat pe Trump spunând: „Dacă Omanul se pune în calea noastră, îl vom bombarda până îl vom face praf”.
Nu este clar ce acțiuni ale Omanului ar fi considerate de președintele american un obstacol în calea încheierii unui acord.
În același interviu, Donald Trump a susținut că Statele Unite au un canal direct de comunicare neoficială cu Gardienii Revoluției, o importantă forță militară, economică și politică din Iran.
Un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluției a negat afirmația liderului american.
„Nu au loc discuții între oficialii Gardienilor Revoluției și americani, iar această minciună a lui Trump reprezintă doar fantezii provocate de iluziile și coșmarurile pe care le-a avut în urma înfrângerii și disperării din război”, a declarat acesta pentru agenția iraniană Tasnim.
Amenințarea lui Trump la adresa Omanului a fost formulată la câteva ore după ce Iranul anunțase că cele două țări au ajuns la un acord privind tranzitul navelor prin strâmtoare.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, le-a declarat jurnaliștilor că „s-a ajuns la o înțelegere privind harta rutei de tranzit”.
El a adăugat că părțile vor definitiva detaliile înainte de publicarea unui comunicat comun. Omanul descrisese anterior aceste negocieri drept pozitive.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a spus la începutul acestei luni că redeschiderea completă a strâmtorii depinde de plata unor despăgubiri de către Statele Unite pentru ceea ce Teheranul consideră încălcări ale memorandumului.
Reuters a relatat anterior, citând un oficial iranian, că Teheranul solicita navelor care tranzitează strâmtoarea taxe reprezentând între 5% și 7% din valoarea mărfurilor transportate.
Deși a susținut că Washingtonul are un canal direct de comunicare cu Gardienii Revoluției, Trump a declarat că nu se grăbește să pună capăt războiului.
„Sunt buni jucători de poker, dar mor. Nu am niciun calendar. Nu mă grăbesc”, a spus președintele american.
Memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, semnat la 18 iunie, urmărea instituirea unei încetări a focului și redeschiderea, cel puțin parțială, a Strâmtorii Ormuz. Înțelegerea a eșuat la scurt timp, după ce ambele părți au reluat atacurile.
La 8 iulie, Trump a declarat că armistițiul s-a încheiat și a atacat în termeni duri conducerea Iranului, după noi schimburi de focuri.
În apropierea expirării oficiale a memorandumului, Trump a scris luni pe Truth Social: „Obiectivul numărul unu este și va fi întotdeauna ca Iranul să nu poată deține, sub nicio formă și în niciun fel, o armă nucleară”.