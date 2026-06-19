Veștea acuză o tentativă de preluare a PNL: „Dezbaterea democratică riscă să dispară”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 21:31

Premierul desemnat Adrian Veștea a lansat un nou atac la adresa conducerii PNL, criticând convocarea în regim de urgență a congresului extraordinar și avertizând că partidul riscă să renunțe la principiile care au stat la baza identității sale politice.

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