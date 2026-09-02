Schimbare importantă în WhatsApp. Mesajele în care ești menționat vor apărea într-un singur loc

Publicat 2 sept. 2026, 15:34 Sursă Realitatea.net

WhatsApp testează o funcție care ar putea face mult mai ușoară găsirea mesajelor importante, mai ales în grupurile aglomerate. Noul filtru „To You” va aduna conversațiile în care utilizatorul a fost menționat cu @ sau a primit un răspuns direct.

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