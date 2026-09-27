Focar de heptatita A la o școală din Iași. Cum se transmite și cum se tratează această infecție

Patru copii de la Școala Gimnazială Zmeu, comuna Lungani, județul Iași, au fost identificați cu hepatita A.
Hepatita A este o infecție acută a ficatului provocată de virusul hepatitic A (HAV). Boala se transmite în principal pe cale fecal-orală, atunci când o persoană neinfectată ingeră, chiar și în cantități foarte mici, virusul provenit de la o persoană infectată. Contaminarea se poate produce prin apă sau alimente, prin mâini insuficient spălate ori prin contact apropiat cu o persoană bolnavă. Anumite contacte sexuale pot favoriza, de asemenea, transmiterea.
Perioada de incubație este, în medie, de aproximativ 28 de zile, dar poate varia între 15 și 50 de zile. Spre deosebire de alte forme de hepatită virală, hepatita A nu devine o infecție cronică. Majoritatea pacienților se recuperează complet.
Nu există un tratament antiviral specific
Tratamentul este în principal simptomatic și presupune odihnă, hidratare corespunzătoare și alimentație echilibrată. În cazurile severe sau atunci când apare deshidratarea, poate fi necesară spitalizarea. Medicamentele care pot afecta ficatul trebuie administrate numai la recomandarea medicului.
Vaccinarea reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire, alături de spălarea atentă a mâinilor, consumul de apă sigură și respectarea regulilor de igienă alimentară. După o expunere recentă, vaccinul și, în anumite situații, imunoglobulina pot fi recomandate dacă sunt administrate în primele două săptămâni.