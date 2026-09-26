Patru elevi din Iași, diagnosticați cu hepatită A. Părinții cer măsuri pentru prevenirea răspândirii

Cazurile au fost raportate la Școala Gimnazială Zmeu din comuna Lungani, iar elevii diagnosticați nu mai participă momentan la cursuri.
Patru copii de la Școala Gimnazială Zmeu, din comuna Lungani, județul Iași, au fost identificați cu hepatită A. Informația a fost confirmată de primarul localității, care a precizat că elevii nu mai frecventează momentan cursurile și că, potrivit informațiilor primite, starea lor este bună.
Situație urmărită în comunitate
Apariția cazurilor a generat însă îngrijorare în rândul unor părinți. Aceștia se tem de posibilitatea apariției unor noi îmbolnăviri și cer ca situația să fie analizată de instituțiile competente. Hepatita A este o boală contagioasă, iar într-o comunitate școlară respectarea măsurilor de igienă și monitorizarea epidemiologică sunt importante.
Directorul școlii nu a dorit să ofere declarații, iar medicul de familie din comună a menționat că la cabinet a ajuns un singur caz. Până la această etapă, autoritățile locale vorbesc despre patru cazuri cunoscute.