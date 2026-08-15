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182 de ani de la înființarea primei formațiuni de pompieri militari din București

Pompieri militari București

Pompieri militari București

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 18:43
Sursărealitatea.net

Marți 18 august, în orele 9:00 și 20:00, în toate subunitățile de pompieri din București și Ilfov, se organizează Ziua Porților Deschise.

Sâmbătă se aniversează 182 de ani de la înființarea primei formațiuni de pompieri militari din București, iar oamenii sunt invitați în Parcul Alexandru Ioan Cuza, unde până la ora 20:00 sunt organizate ateliere de lucru și activități educative, destinate atât copiilor cât și adulților.

De asemenea, are loc o expoziție cu tehnică de intervenție.

Duminică, pompierii de la ISU București-Ilfov îi așteaptă pe cei interesați în Parcul Carol I.

Marți 18 august, în orele 9:00 și 20:00, în toate subunitățile de pompieri din București și Ilfov, se organizează Ziua Porților Deschise.

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