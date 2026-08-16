Accident de autocar în Ungaria: Polonia va trimite o ambulanță aeriană la Budapesta, anunță Tusk

Varșovia va trimite o ambulanță aeriană la Budapesta în urma accidentului din noaptea de sâmbătă spre duminică, soldat cu 12 morți și cel puțin 10 răniți grav, a anunțat prim-ministrul polonez Donald Tusk, informează AFP.
'Am decis să trimit un avion special polonez în Ungaria, cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai serviciilor medicale la bord', a declarat Tusk, adăugând că 'toți răniții vor primi asistența medicală și consulară necesară'.
Cetățenii polonezi se întorceau dintr-un pelerinaj de la sanctuarul marian din Medjugorje, din Bosnia și Herțegovina, a relatat presa poloneză, citând Ministerul de Externe de la Varșovia, relatează agenția de presă croată HINA.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe polonez, Maciej Wewior, a confirmat că 'totul indică faptul că se întorceau din Medjugorje', în timp ce autoritățile locale din regiunea de origine a pelerinilor au confirmat, de asemenea, informația.
Premierul ungar Peter Magyar a anunțat duminică dimineața într-o postare pe Facebook că 12 oameni și-au pierdut viața și cel puțin 10 au fost răniți grav după ce un autocar polonez s-a răsturnat în timpul nopții pe o autostradă din estul Ungariei.
Autocarul, care intrase în Ungaria din Serbia, s-a răsturnat în jurul orei locale 1:00 în apropiere de Mezokeresztes, la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta. La bord se aflau 57 de pasageri și doi șoferi.
Unsprezece persoane au murit la fața locului, iar o alta a decedat la spital. Serviciile de urgență ungare au declarat că au tratat o persoană în stare critică, nouă cu răni grave și 37 cu răni ușoare.
Este cel mai grav accident de autocar din Ungaria de la tragedia de la Siofok din 2003, când la o trecere de nivel cu calea ferată un tren a izbit un autocar care transporta turiști germani, în incident pierzându-și viața 33 de oameni.
HINA amintește totodată că, la 6 august 2022, 12 pelerini polonezi au fost uciși și peste 40 răniți într-un accident de autocar lângă Breznicki Hum, în Croația, în timp ce călătoreau spre Medjugorje.
AGERPRES