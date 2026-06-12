Accident violent în județul Iași. Un tânăr a rămas încarcerat după impactul cu un cap de pod

Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost implicat într-un accident rutier grav produs în comuna Țigănași, județul Iași.

Autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul a rămas blocat în interiorul mașinii, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

La fața locului au fost trimise forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, inclusiv o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială specializată pentru astfel de intervenții. De asemenea, au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, potrivit ziaruldeiasi.ro .

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei, acordarea primului ajutor și prevenirea unui posibil incendiu la locul accidentului. După ce a fost scos din autoturism, tânărul a fost preluat de echipajele medicale pentru îngrijiri.