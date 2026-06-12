Accident violent în județul Iași. Un tânăr a rămas încarcerat după impactul cu un cap de pod
FOTO: ziaruldeiasi.ro
Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost implicat într-un accident rutier grav produs în comuna Țigănași, județul Iași.
Autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul a rămas blocat în interiorul mașinii, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.
La fața locului au fost trimise forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, inclusiv o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială specializată pentru astfel de intervenții. De asemenea, au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, potrivit ziaruldeiasi.ro.
Pompierii au acționat pentru extragerea victimei, acordarea primului ajutor și prevenirea unui posibil incendiu la locul accidentului. După ce a fost scos din autoturism, tânărul a fost preluat de echipajele medicale pentru îngrijiri.
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