Calvarul titularizării: Note de 9 și 10 pentru posturi care nu există

Publicat 17 iul. 2026, 09:43 Actualizat 17 iul. 2026, 09:45 Sursă Realitatea PLUS

Peste 40.000 de dascăli s-au înscris la examenul de titularizare din acest an, dar realitatea din sistemul de învățământ îi readuce cu picioarele pe pământ. Deși obțin note mari, mii de profesori sunt condamnați să rămână suplinitori ani la rând din cauza lipsei acute de catedre libere.

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