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Mozaicul cu versuri din fața Teiului lui Eminescu a fost distrus

FOTO: ziaruldeiasi.ro

FOTO: ziaruldeiasi.ro

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 10 iul. 2026, 11:45

Aleea-mozaic din fața statuii lui Mihai Eminescu, amplasată lângă celebrul tei din Parcul Copou, din Iași, a fost grav afectată în timpul lucrărilor de înlocuire a bordurilor.

Pavimentul alb-negru, care reproduce versurile ultimelor trei strofe ale poeziei „Dorință”, s-a deteriorat, iar Servicii Publice Iași caută acum o firmă specializată care să îl refacă. Potrivit conducerii instituției, ofertele primite până în prezent depășesc semnificativ estimarea inițială, de aproximativ 2.000 de euro pe metru pătrat.

Municipalitatea ieșeană intenționează să repare și fântâna circulară dintre Obeliscul Leilor și intrarea principală în parc, fiind deja emis un certificat de urbanism. În paralel, planul amplu de modernizare a Parcului Copou, aprobat în 2023 și evaluat la 26,2 milioane de lei, rămâne în așteptare, potrivit ziaruldeiasi.ro

Proiectul prevedea reabilitarea aleilor, conservarea Teiului lui Eminescu, restaurarea obiectelor de artă, refacerea foișorului și modernizarea iluminatului și a sistemelor de irigații. Primăria susține că proiectul nu a fost abandonat, însă alte lucrări din oraș au, momentan, prioritate.

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