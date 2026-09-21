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Cât îl costă pe un ieșean o plasă de țânțari căzută de la etaj

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 sept. 2026, 08:29

Proprietarul apartamentului, considerat „paznic juridic” al obiectului, a fost obligat de Judecătoria Iași să plătească daunele

Un ieșean a fost obligat să achite 3.362,73 lei după ce plasa de țânțari de la ferestrele apartamentului său de la etajul 8 a căzut pe o mașină și a provocat avarii.

Pe 3 ianuarie 2024, o plasă de țânțari s-a desprins de la o fereastră a apartamentului deținut de Ionuț T., situat la etajul 8 al unui bloc din Iași. Obiectul a căzut pe capota unei Mazda CX 30 parcată în fața imobilului, provocând o mică înfundătură.

Mașina era asigurată CASCO, iar Omniasig a plătit 3.362,73 lei pentru reparații, sumă pe care ulterior a solicitat-o proprietarului plasei.

Decizia instanței: răspundere delictuală

Ionuț T. a recunoscut că plasa provenea de la locuința sa și a semnat o declarație, ca „bun vecin”, fără să verifice însă legătura exactă cu avariile. El a contestat valoarea despăgubirii, arătând că factura includea piese de 1.630 de lei, deși capota fusese doar revopsită, nu înlocuită, și că paguba reală nu putea depăși 1.000 de lei.

Judecătoria Iași a constatat că sunt îndeplinite condițiile răspunderii delictuale: plasa aparținea pârâtului, care avea calitatea de paznic juridic al imobilului și al obiectului, iar prejudiciul a fost dovedit prin factură. Instanța l-a obligat la plata sumei actualizate cu inflația. Sentința a fost contestată, dosarul ajungând pe rolul Tribunalului.

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