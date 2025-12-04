Social· 1 min citire

Căutările pentru tânărul britanic dispărut în Bucegi continuă: salvamontiștii analizează traseul posibil

Căutările pentru tânărul britanic dispărut în Bucegi continuă: salvamontiștii analizează traseul posibil

Căutările pentru tânărul britanic dispărut în Bucegi continuă: salvamontiștii analizează traseul posibil

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 4 dec. 2025, 16:42

Căutările pentru tânărul britanic dispărut în Bucegi continuă

Echipele Salvamont Brașov au reluat operațiunile de căutare pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie în Masivul Bucegi. O grupă de 17 salvatori montani a urcat încă de miercuri seara în zonă și a rămas peste noapte la Cabana Mălăiești, pentru a putea acționa joi dimineață cât mai rapid.

Căutările s-au concentrat în zona Valea Țigănești, unde stratul nou de zăpadă îngreunează deplasarea și vizibilitatea, potrivit Salvamont Brașov. În același timp, salvatorii, împreună cu familia tânărului, încearcă să refacă „cât mai exactă” ruta pe care George ar fi putut să o urmeze înainte de dispariție.

Salvamont Brașov subliniază și faptul că unele informații apărute online nu se confirmă: „Contrar unor informaţii vehiculate în mediul online, până în acest moment nu există date care să indice că persoana dispărută ar fi intenţionat să se deplaseze către Castelul Bran. (...)

Deşi condiţiile meteo au fost dificile în ultimele zile, salvatorii au decis să depună un nou efort pentru a continua operaţiunile de căutare”, precizează echipa de salvamontiști.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Bucegitânăr dispărutsalvamontisti

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe