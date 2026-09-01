Cine are dreptul asupra spațiului din fața casei sau a blocului

Trotuarul și parcările de pe domeniul public nu aparțin automat riveranilor, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi
Suprafețele aflate dincolo de limita unei proprietăți private fac parte, în principiu, din domeniul public. Faptul că un trotuar se află în fața unei case sau a unui bloc nu oferă proprietarului un drept exclusiv asupra acestuia.
Proprietarii pot avea obligația de a curăța și întreține trotuarul din dreptul imobilului, însă această responsabilitate nu schimbă regimul juridic al terenului.
Aceeași regulă se aplică și parcărilor amenajate pe domeniul public: dacă un loc este atribuit de primărie, persoana respectivă primește doar un drept de folosință, nu proprietatea.
Reguli pentru parcare și amenzi
În zonele de blocuri, locurile de pe domeniul public pot fi atribuite de primărie contra unei taxe și semnalizate corespunzător. Blocatoarele nu pot fi montate după bunul plac; cele instalate ilegal pot fi îndepărtate, iar persoana sancționată.
Dacă o mașină blochează accesul, se poate sesiza Poliția Locală, care poate ridica autoturismul.
Obligația de întreținere a trotuarului (inclusiv îndepărtarea zăpezii) revine proprietarului sau asociației de proprietari, iar nerespectarea poate aduce amenzi între 200 și 1.000 de lei. Șanțurile din fața caselor trebuie curățate de proprietari, pentru a nu bloca scurgerea apei.