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Circulație restricționată pe Transalpina, după ploile torențiale. Aluviunile au acoperit carosabilul VIDEO

Lucrări Transalpina / Facebook: Reporter de Alba

Lucrări Transalpina / Facebook: Reporter de Alba

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 2 iul. 2026, 09:58

Traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens, joi dimineață, pe DN 67C – Transalpina, în județul Alba, după ce ploile torențiale au adus aluviuni pe carosabil. Autoritățile estimează că circulația va fi reluată în condiții normale în cursul acestei zile.

Cum se circulă pe celelalte artere

Pe celelalte artere rutiere importante din țară – A0 Centura București, A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Ploiești, A7 Ploiești–Adjud, DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu – circulația se desfășoară fluent, pe carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic normale.

Recomandările Poliției

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele riscante și să păstreze distanța de siguranță între autovehicule, în special în zonele afectate de fenomene meteo recente.

DN 67C, cunoscut ca Transalpina, este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, dar și unul vulnerabil la condiții meteo extreme, motiv pentru care autoritățile fac apel la responsabilitate și informare înainte de plecare la drum.

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