Advertising
Social· 1 min citire
Doi medici, trimiși în judecată după peste 200 de fapte de abuz în serviciu. 185 de pacienți ar fi primit dispozitive de la decedați
Medic
Publicat21 iul. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS
Doi medici au fost trimiși în judecată într-un dosar în care procurorii îi acuză de săvârșirea a peste 200 de fapte de abuz în serviciu. Principalul vizat este fostul medic primar Dan Tesloianu, din Iași, acuzat că ar fi implantat unor pacienți dispozitive medicale provenite de la persoane decedate, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:22Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare
- 11:03MApN, pregătit să intervină după ce petrolierul cu propan a explodat în Marea Neagră
- 10:27ANM a emis noi avertizări de vreme severă. Cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe județe - HARTA
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News