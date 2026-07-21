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Doi medici, trimiși în judecată după peste 200 de fapte de abuz în serviciu. 185 de pacienți ar fi primit dispozitive de la decedați

Medic

Medic

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat21 iul. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS

Doi medici au fost trimiși în judecată într-un dosar în care procurorii îi acuză de săvârșirea a peste 200 de fapte de abuz în serviciu. Principalul vizat este fostul medic primar Dan Tesloianu, din Iași, acuzat că ar fi implantat unor pacienți dispozitive medicale provenite de la persoane decedate, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit anchetatorilor, Dan Tesloianu ar fi implantat în 185 de cazuri dispozitive medicale care proveneau de la persoane decedate. Procurorii susțin că pacienții nu ar fi fost informați cu privire la aceste proceduri, ceea ce le-ar fi încălcat drepturile. În același dosar, spitalul din Iași s-a constituit parte civilă și solicită despăgubiri de peste două milioane de lei.

Al doilea medic este acuzat că a furnizat dispozitivele

Cel de-al doilea medic trimis în judecată, Belu Eduard, este acuzat că i-ar fi furnizat lui Dan Tesloianu 24 de dispozitive medicale considerate neconforme, potrivit procurorilor. Cei doi urmează să fie judecați pentru acuzațiile formulate de anchetatori, instanța urmând să stabilească dacă se fac vinovați de faptele reținute în rechizitoriu.

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