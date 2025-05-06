FORUM ECONOMIC IAȘI, EDIȚIA A II-A, 4-5 IUNIE 2025

În zilele de 4 și 5 iunie, Iașul va găzdui cea mai mare platformă de conectare cu mediul de afaceri din regiunea de Nord-Est a României: Forumul Economic de la IAȘI.
Iașul se pregătește să devină, din nou, punctul de întâlnire al liderilor din business în cadrul Forumului Economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași. Cea de-a doua ediție a evenimentului reunește nume importante din mediul economic regional și național, oferind o platformă de dialog, colaborare și dezvoltare de noi parteneriate strategice.
După o primă ediție care a agregat peste 350 participanți, întâlnirea din acest an vine cu o abordare nouă care îmbină oportunitățile de networking cu sesiunile informative dedicate mediului de afaceri. Prin panelurile programate, programul Forumului Economic IAȘI se va adresa tuturor rolurilor din cadrul unei companii: marketing și PR, financiar, resurse umane, legal, dar și altor domenii relevante din economie și societate: educație, sănătate, administrație publică.
Printre keynote speakerii confirmați se numără și Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România, care va fi prezent în cadrul evenimentului de deschidere a Forumului: „Mă bucur să particip la Forumul Economic de la Iași. Avem nevoie de acest tip de evenimente, care oferă o platformă pentru schimb de idei și construire de parteneriate reale între mediul de afaceri, administrație și comunitate. Cred în potențialul regiunii de Nord-Est de a deveni un centru regional pentru inovație, tehnologie și educație, iar HP este pregătită să contribuie activ la această transformare prin soluții sustenabile și parteneriate strategice”, a declarat acesta.
De asemenea, vor lua cuvântul în cadrul dineului oficial de deschidere și Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia SEE, Country Head Romania, Groupe Renault, precum și Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
Forumului i se alătură zeci de companii din România și din regiune, reprezentanți ai instituțiilor publice, camere de comerț bilaterale și organizații de business care vor contribui la dezbateri, sesiuni tematice și vizite la organizații relevante din Iași.
Paul Butnariu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, organizatorul evenimentului: „Punem în mișcare o energie economică regională care poate genera oportunități concrete pentru companii, investitori și comunități. Forumul Economic de la Iași devine o platformă prin care afacerile locale sunt promovate național și transfrontalier, iar reprezentanților companiilor din țară li se oferă posibilitatea de a iniția discuții relevante pentru viitoare investiții și colaborări atât în regiunea de Nord-Est a României, cât și în Ucraina și Republica Moldova.”