Gheorghe Dincă vrea să fie eliberat din închisoare: motivul este halucinant

Publicat 22 iun. 2026, 07:58 Sursă realitatea.net

Gheorghe Dincă cere să fie eliberat din închisoare. Crimanlul de la Caracal susține că îl doare un genunchi, iar penitenciarul ar refuza să-i ofere o cârjă. Acesta a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu.

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