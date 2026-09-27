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Hoț de buzunare, condamnat după furturi comise în autobuzele din Iași

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 27 sept. 2026, 10:26

Bărbatul profita de aglomerație și de telefoanele ținute în buzunare sau genți ușor accesibile.

Un bărbat specializat în furturi din buzunare a fost judecat după ce a sustras telefoane mobile de la femei care circulau cu mijloacele de transport în comun din Iași. Modul de operare descris în dosar arată că acesta profita de aglomerație, de mișcarea autobuzului și de obiectele lăsate în locuri ușor accesibile.

În unele situații, victimele își țineau telefoanele în buzunare sau în genți care nu erau complet închise, împrejurări care au facilitat furturile. Faptele au fost documentate de anchetatori, iar cazul a ajuns ulterior în fața instanței.

Aglomerația, folosită pentru a ascunde furturile

Anchetatorii au reconstituit modul în care suspectul se apropia de victime și folosea balansul mijlocului de transport pentru a masca gesturile. Cazul readuce în atenție vulnerabilitatea pasagerilor în vehiculele aglomerate și importanța păstrării obiectelor de valoare în compartimente închise sau mai greu accesibile.

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