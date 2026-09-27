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Hoț de buzunare, condamnat după furturi comise în autobuzele din Iași
FOTO: Arhivă
Bărbatul profita de aglomerație și de telefoanele ținute în buzunare sau genți ușor accesibile.
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