Hramul Sfintei Parascheva, la momentul culminant: peste 150.000 de pelerini au trecut pe la raclă

Sfânta Liturghie este oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iași, iar programul religios continuă până seara cu slujbe dedicate pelerinilor.
Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva atinge miercuri, 14 octombrie, punctul culminant la Iași. Sfânta Liturghie este oficiată de Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe podiumul amenajat lângă Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Catedralei Mitropolitane. Până marți seară, peste 150.000 de credincioși trecuseră pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, iar alte câteva mii de persoane așteptau să se închine.
Programul slujbelor din ziua hramului
Manifestările religioase au început între orele 7:00 și 9:00, cu Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare. Sfânta Liturghie este programată între orele 9:00 și 12:30. După-amiază, între 16:00 și 16:30, are loc Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, între 19:00 și 23:00, este programată slujba de priveghere dedicată Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.
Articolul amintește și tradiția privind descoperirea moaștelor Sfintei Parascheva, păstrate neputrezite, și subliniază importanța pelerinajului de la Iași, unul dintre cele mai mari evenimente religioase din România.