Un băiat de 17 ani a fost bătut în comuna Probota, Iași. Un tânăr de 18 ani, nepotul primarului, a fost reținut pentru 24 de ore.
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost agresat cu pumnii și picioarele în comuna Probota, județul Iași, după ce ar fi mers la o întâlnire cu o fată de 14 ani. Familia victimei susține că băiatul a fost atras într-o capcană, unde îl așteptau mai mulți tineri. Printre aceștia s-ar fi aflat și fratele fetei, despre care rudele afirmă că este nepotul primarului din localitate.
Un tânăr de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și amenințare.
Adolescentul ar fi fost chemat la întâlnire, dar a fost așteptat de șase tineri
Incidentul s-ar fi petrecut în weekend, pe 22 noiembrie, în comuna Probota din județul Iași. Potrivit mătușii adolescentului, acesta urma să se întâlnească cu o fată de 14 ani, cu care ar fi avut o relație.
Ajuns la locul stabilit, băiatul ar fi descoperit că acolo se aflau șase tineri. Familia victimei susține că printre aceștia se număra și fratele fetei, despre care afirmă că ar fi nepotul primarului comunei Probota, Constantin Zamisnicu.
Adolescentul ar fi fost lovit în repetate rânduri cu pumnii și picioarele. Unul dintre tinerii prezenți ar fi filmat agresiunea, iar imaginile au ajuns ulterior în spațiul public.
Rudele victimei bănuiesc că fratele fetei ar fi aflat despre întâlnirea celor doi și că acesta ar fi fost motivul pentru care adolescentul a fost agresat.
Primarul din Probota confirmă că tânărul este nepotul său
Contactat de jurnaliști, primarul comunei Probota, Constantin Zamisnicu, a confirmat că tânărul indicat de familia victimei îi este rudă.
Edilul a precizat însă că nu cunoaște circumstanțele în care s-a produs agresiunea. Acesta a mai declarat că încearcă să își supravegheze nepoții, în condițiile în care părinții lor sunt plecați în străinătate.
Un tânăr de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore
Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Popricani au fost sesizați pe 25 noiembrie de adolescentul de 17 ani, din comuna Țigănași, care a reclamat că fusese agresat fizic cu trei zile înainte.
În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că băiatul se deplasa pe un drum public din comuna Probota când, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresat de un tânăr de 18 ani. Acesta l-ar fi insultat și amenințat, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Iași.
În baza probelor administrate, polițiștii l-au reținut pe suspect în data de 26 noiembrie, pentru 24 de ore.
Tânărul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare. Acesta urma să fie prezentat procurorilor și instanței de judecată, în vederea dispunerii măsurilor legale.