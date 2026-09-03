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Înșelătorie pe patru roți. O grupare care șantajau șoferii prin metoda „falsul accident”, prinsă în București
FOTO: Arhivă
Escrocii simulau lovirea unui pieton pentru a șantaja șoferii creduli cu sume mari de bani în schimbul tăcerii.
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