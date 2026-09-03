Un El Niño uriaș e deja instalat în Pacific

ONU apreciază că ar putea să fie cel mai puternic din ultimii 1000 de ani, cel puțin
ONU avertizează că lumea intră într-o perioadă cu riscuri tot mai mari de căldură extremă, secetă, incendii și inundații.
Fenomenul climatic El Niño este deja ferm instalat în Pacific și urmează să se intensifice în următoarele luni.
Va ajunge la o intensitate „foarte mare”, avertizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM).
Potrivit celei mai recente prognoze, există o probabilitate de aproape 100% ca fenomenul să persiste până în februarie 2027, cu riscuri crescute de valuri de căldură, secetă și precipitații extreme în mai multe regiuni ale lumii.
Organizația Națiunilor Unite avertizează că intensificarea fenomenului are loc pe fondul unor temperaturi globale deja neobișnuit de ridicate.
El Niño poate adăuga căldură suplimentară sistemului climatic și poate modifica tiparele de temperatură și precipitații la mii de kilometri de zona în care se produce.
„El Niño se extinde chiar sub ochii noștri”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, avertizând că lumea intră într-o perioadă cu riscuri tot mai mari asociate fenomenelor meteorologice extreme.
Temperaturile oceanului, cu peste 2 grade peste normal
El Niño este un fenomen natural al sistemului climatic, asociat cu încălzirea anormală a apelor din centrul și estul Pacificului ecuatorial.
Schimbarea temperaturilor oceanului influențează circulația atmosferică și poate modifica regimul ploilor și al temperaturilor în regiuni aflate la mii de kilometri distanță.
Cele mai recente date OMM arată că indicele Niño 3.4, folosit pentru monitorizarea temperaturilor din zona central-estică a Pacificului, a ajuns la valori de aproximativ 2,2-2,6 grade Celsius peste medie în săptămânile de la sfârșitul lunii iulie și din august.
În iulie, media era de aproximativ 2 grade peste normal.
Și mai spectaculoasă este situația sub suprafața oceanului.
În anumite zone, temperaturile au fost în iulie și la începutul lui august cu peste 8 grade Celsius peste medie, oferind un rezervor suplimentar de căldură pentru evoluția fenomenului.
Prognozele pentru septembrie-noiembrie indică o anomalie medie a temperaturii suprafeței oceanului în regiunea Niño 3.4 de aproximativ 3,6 grade Celsius, cu intensificarea fenomenului până spre sfârșitul anului.