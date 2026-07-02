Loto 6/49 și Noroc, joi, 2 iulie 2026: Report cumulat de peste 8,3 milioane de euro

Noi trageri Loto au loc joi, 2 iulie 2026, cu premii totale remarcabile la principalele categorii. Cele mai mari mize sunt înregistrate la Loto 6/49, cu un report de peste 7 milioane de euro, și la Noroc, unde premiul cumulat trece de 1,33 milioane de euro.
Tragerile de joi, 2 iulie 2026, pun în joc premii impresionante, marii amatori de câștiguri având ca principală țintă jocul Loto 6/49. La categoria I a acestui joc se înregistrează un report uriaș, de peste 36,85 milioane de lei (echivalentul a peste 7,03 milioane de euro).
Nici jocul înfrățit, Noroc, nu se lasă mai prejos, oferind un report cumulat care se ridică la peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).
Sume importante pot fi câștigate și la celelalte categorii ale Loteriei Române:
Joker: La categoria I, reportul depășește 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro), în timp ce la categoria a II-a este în joc o sumă de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro).
Noroc Plus: Jucătorii pot câștiga la categoria I un premiu de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).
Loto 5/40: La prima categorie se înregistrează un report de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro).
Super Noroc: Se pune în joc un premiu cumulat în valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).
Reporturile mari de astăzi vin după o rundă extrem de profitabilă pentru mii de români la tragerile de duminică, 28 iunie. Atunci, Loteria Română a acordat mai mult de 24.100 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 2,5 milioane de lei.
Printre cele mai mari premii de duminică s-au numărat cele de la tragerea Noroc, categoria a III-a, unde s-au înregistrat trei câștiguri similare, în valoare de 55.015,84 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost completate în agenții fizice din Păuliș (județul Arad) și Constanța, iar cel de-al treilea a fost plasat pe internet, prin intermediul platformei oficiale joaca.loto.ro.
De asemenea, jocul Joker a adus bucurie altor doi participanți la categoria a III-a. Aceștia au obținut premii identice, în valoare de 63.901,70 lei fiecare. Primul bilet norocos a fost achiziționat de la o agenție loto din Galați, în timp ce al doilea a fost jucat tot în mediul online, pe site-ul bilete.loto.ro.