Noi alerte cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Ce mesaj au primit autoritățile
Noi alerte cu bombă pe Otopeni / Profimedia
Cinci alerte cu bombă au fost înregistrate pe Aeroportul Otopeni într-o singură zi. Ce mesaj au primit autoritățile și ce au descoperit echipele SRI.
A fost o zi tensionată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, unde autoritățile au gestionat cinci amenințări cu bombă în decursul aceleiași zile. Două dintre alerte au fost înregistrate joi seară, după un prim incident care a vizat o aeronavă sosită de la Milano. Din fericire, verificările efectuate de specialiști nu au confirmat existența unor dispozitive explozive.
Valul de amenințări nu s-a limitat însă la România. Mai multe aeroporturi și aeronave din Europa au fost vizate de mesaje similare, iar cel puțin 27 de zboruri au primit avertizări privind posibile dispozitive explozive. Incidentele au provocat întârzieri, verificări suplimentare și modificări ale traficului aerian.
Noi amenințări cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Ce s-a întâmplat cu avionul care urma să ajungă la Tel Aviv
Cele mai recente incidente de pe Aeroportul Otopeni au fost raportate joi seară, când o aeronavă care efectua o cursă de la Amsterdam către Tel Aviv, cu escală tehnică în București, a fost vizată de o amenințare cu bombă.
După ce au fost informați despre posibilul pericol, piloții au solicitat efectuarea unui control pirotehnic. La bord se aflau 52 de pasageri și șase membri ai echipajului.
După aterizare, autoritățile au aplicat procedurile specifice de securitate. Pasagerii și bagajele au fost verificate de echipele de intervenție, inclusiv de specialiștii Serviciului Român de Informații (SRI).
În urma controalelor, nu au fost descoperite elemente care să indice prezența unui dispozitiv exploziv, iar amenințarea nu s-a confirmat.
La scurt timp după acest incident, autoritățile au primit o nouă avertizare. De această dată, mesajul nu indica în mod clar o anumită aeronavă sau o cursă care ar fi urmat să fie vizată.
Mesajul alarmant primit de autorități: „Următorul avion care va ateriza la București va sări în aer!”
A doua amenințare a atras atenția prin formularea folosită de expeditor, care susținea că un dispozitiv exploziv ar fi fost amplasat la bordul unei aeronave.
Mesajul transmis autorităților conținea amenințarea că următorul avion care urma să aterizeze la București ar putea exploda. Expeditorul afirma, de asemenea, că ar fi fost plasată o bombă într-o aeronavă, fără ca informațiile transmise să permită identificarea certă a unei curse.
Și această avertizare a fost tratată cu seriozitate, în conformitate cu procedurile de securitate. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, amenințarea nu s-a confirmat.
Cinci alerte cu bombă într-o singură zi pe Aeroportul Otopeni
Cele două amenințări înregistrate joi seară au venit după o dimineață marcată de un alt incident grav din punct de vedere al procedurilor de securitate.
Prima alertă a vizat o aeronavă Wizz Air care efectua o cursă de la Milano către București. La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.
Autoritățile române au fost informate despre amenințare prin intermediul centrului european pentru siguranța zborurilor. În urma notificării, pe Aeroportul Henri Coandă a fost activată o celulă de criză.
Aeronava a primit prioritate la aterizare, pentru ca echipele de intervenție să poată acționa cât mai repede. După sosire, pasagerii au fost debarcați și conduși în terminal, iar specialiștii au început verificările la bordul avionului și în zona bagajelor.
Operațiunea de control a durat aproximativ trei ore. În cele din urmă, pirotehniștii SRI nu au identificat elemente de interes pirotehnic, iar amenințarea a fost declarată neconfirmată.
Pe parcursul aceleiași zile au mai fost raportate alte amenințări, astfel că numărul alertelor gestionate pe Aeroportul Otopeni a ajuns la cinci.
Cel puțin 27 de zboruri din Europa, vizate de amenințări cu bombă
Incidentele de pe aeroportul din București fac parte dintr-un val mai amplu de amenințări care a afectat traficul aerian european.
Cel puțin 27 de zboruri din mai multe țări au fost vizate de astfel de avertizări. Printre orașele menționate în legătură cu incidentele se numără Dublin, Londra, Copenhaga, Helsinki, Madrid, Varșovia, Bruxelles, Roma, Viena și Praga.
În unele situații, aeronavele au fost redirecționate către alte aeroporturi, iar anumite zboruri au beneficiat de escortă militară. Avertizările au impus verificări suplimentare și au provocat întârzieri în programul curselor aeriene.
Deși amenințările raportate în aceste incidente nu s-au confirmat, autoritățile tratează fiecare mesaj cu maximă seriozitate. Procedurile de securitate presupun verificarea aeronavelor, a pasagerilor și a bagajelor înainte ca eventualele riscuri să poată fi excluse.
Serviciile de securitate din mai multe state europene încearcă în continuare să stabilească dacă amenințările au o sursă comună și cine se află în spatele mesajelor care au perturbat traficul aerian.
Până la clarificarea situației, aeroporturile și companiile aeriene rămân în alertă, iar orice avertizare privind posibila existență a unui dispozitiv exploziv este verificată conform procedurilor specifice.
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