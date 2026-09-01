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O fată de 12 ani a fost bătută în stradă de alte adolescente, în Călărași

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 1 sept. 2026, 10:32

Fată de 12 ani, bătută de două adolescente care au fost puse sub control judiciar

Două adolescente de 14 și 16 ani au fost puse sub control judiciar de procurori, după ce au bătut crunt, într-un loc public din Călărași, o fată de 12 ani. Incidentul a avut loc pe 28 august, pe fondul unui conflict spontan.

Potrivit anchetatorilor, la agresiune au asistat și alte două adolescente cu vârste sub 14 ani. Victima a avut nevoie de două-trei zile de îngrijiri medicale, după ce a primit multiple lovituri la cap și pe corp.

Măsuri preventive pe 60 de zile

Cele două agresoare au fost reținute inițial pentru 24 de ore și sunt cercetate pentru loviri sau alte violențe. Marți, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile și punerea în mișcare a acțiunii penale.

Ele au obligația de a nu se apropia de victimă și de a nu comunica cu aceasta, direct sau indirect, pe nicio cale. Scenele violente s-au petrecut în plină zi, într-un spațiu public din municipiul Călărași.

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