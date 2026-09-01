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Pasager cu „bagaj” penal, depistat la frontiera de est

FOTO: Poliția de Frontieră

FOTO: Poliția de Frontieră

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 1 sept. 2026, 11:07

Un bărbat din Republica Moldova, căutat de autoritățile germane, a fost prins într-un autocar

Bărbatul s-a prezentat la controlul de frontieră pe 30 august, în jurul orei 11:20, călătorind ca pasager într-un autocar. În momentul verificării documentelor, polițiștii au constatat că pe numele lui figura o alertă introdusă de autoritățile din Germania.

Condamnat la 18 luni de închisoare

Acesta era căutat pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare și avea de executat o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru infracțiuni contra patrimoniului.

Bărbatul a fost preluat de o echipă operativă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, pentru continuarea procedurilor și luarea măsurilor legale.

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