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Pasager cu „bagaj” penal, depistat la frontiera de est
FOTO: Poliția de Frontieră
Un bărbat din Republica Moldova, căutat de autoritățile germane, a fost prins într-un autocar
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