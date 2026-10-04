Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026 începe cu cozi la Iași. Mii de pelerini au așteptat până la 6 ore la moaște

Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026 începe pe 8 octombrie, însă mii de pelerini au ajuns deja la Iași. Cozile au ajuns la 4–6 ore.
Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026 nici măcar nu a început oficial, dar la Iași au ajuns deja mii de credincioși. Duminică, 4 octombrie, pelerinii au format cozi la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar timpul de așteptare a ajuns la 4–6 ore.
Cu doar câteva zile înainte de debutul oficial al Pelerinajului de Sfânta Parascheva 2026, Iașiul a început să se umple de credincioși veniți din mai multe zone ale țării. Mulți dintre aceștia au ales să ajungă mai devreme la Catedrala Mitropolitană, în speranța că vor evita aglomerația din perioada de vârf a sărbătorii.
Cozi de ore întregi la moaștele Sfintei Parascheva
Duminică, 4 octombrie, sute de persoane au ajuns la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.
Mai multe autocare cu pelerini au sosit în oraș, iar în zona Catedralei Mitropolitane s-a format deja o coadă. Potrivit reprezentanților catedralei, credincioșii au așteptat aproximativ 4–6 ore pentru a ajunge la moaște.
„Prietenii Sfintei Parascheva – din primele mii de pelerini care au venit la Sfânta Parascheva”, au transmis reprezentanții Catedralei Mitropolitane din Iași.
Aceștia le-au mulțumit credincioșilor pentru răbdare și au transmis că îi așteaptă în continuare pe cei care vor veni la Iași în următoarele zile.
Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe pe 8 octombrie
Deși numărul credincioșilor este deja ridicat, Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026 va începe oficial joi, 8 octombrie, la ora 6:00.
Manifestările religioase sunt organizate cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și se vor desfășura pe parcursul mai multor zile.
În această perioadă, Iașiul este așteptat să primească un număr foarte mare de pelerini. Autoritățile estimează că peste 200.000 de credincioși ar putea ajunge în oraș pentru a participa la evenimentele religioase și pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva.
Coada pelerinilor ar putea ajunge la câțiva kilometri
Organizatorii se așteaptă ca numărul celor care vor veni la Iași să crească semnificativ în următoarele zile. În perioada de vârf a pelerinajului, coada pelerinilor ar putea ajunge la câțiva kilometri.
Credincioșii care doresc să se închine la moaștele Sfintei Parascheva vor putea face acest lucru până la 15 octombrie 2026.
Pentru mulți dintre cei care ajung la Iași, așteptarea de ore întregi este parte a experienței de pelerinaj. În acest an, însă, numărul mare de persoane sosite încă dinaintea debutului oficial arată că orașul se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului.
Când începe Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026
Pelerinajul de la Iași începe oficial joi, 8 octombrie 2026, la ora 6:00. Credincioșii vor avea posibilitatea să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pe durata manifestărilor religioase, până pe 15 octombrie.
Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026, coada la moaște și numărul pelerinilor sunt printre principalele subiecte de interes pentru cei care intenționează să ajungă în aceste zile la Iași.